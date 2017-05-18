年輕球員輩出 黃浩然：珍惜每一次上場機會
效力Lamigo桃猿的黃浩然，一直給人守優於攻的印象，不過本季至今把握出賽機會，屢屢在關鍵時刻建功，目前又連續7場敲出安打，打擊率高達3成65，黃浩然說，主要是心態上的轉變，讓自己可以更快調整狀況。
黃浩然目前已經35歲，進入職棒第12個年頭，加上球隊新生代捕手輩出，近幾年也逐漸壓縮到出賽時間，不過這個月捕手出現傷兵，黃浩然也適時補上空缺。
他坦言，其實現在球隊少，不像自己剛近職棒，只要表現還可以，就有機會出頭，現在年輕選手越來越多，開放高中生選秀，的確會讓自己壓力很大，不過只能把握當下的機會，珍惜每一次的出賽。
今年在關鍵時刻都能適時敲出安打，率球隊贏得勝利，打擊表現也相當穩定，黃浩然指出，今年自己在打擊調整上，感覺心態上有所改變，更懂得怎麼在一場不好之後，下一場馬上做出調整，也更能夠放手去打。
對於球隊的年輕捕手，例如張閔勛等人，黃浩然也給出建議，他認為，很多人資質都很好，雖然近期因為受傷，不過不用急，好好養傷，今天也有看他在二軍出賽，把傷養好，一定有能力回來幫助球隊。
(中時電子報)
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