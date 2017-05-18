大坪國小公演「石頭幻想曲」 發票換門票贈家扶

北埔鄉大坪國小將公演「8號夢想教室~石頭狂想曲」，由校長彭銘君（左）在縣長邱鏡淳（右）見證下，將公演門票致贈給新竹家扶中心，由主任沈俊賢（中）親自收下。（莊旻靜攝）

北埔鄉大坪國小將公演「8號夢想教室~石頭狂想曲」，由校長彭銘君（右）代表贈票給新竹家扶中心，並由主任沈俊賢（左）收下，再回贈感謝狀。（莊旻靜攝）

北埔鄉大坪國小公演「8號夢想教室~石頭狂想曲」6月3日將在新竹縣文化局演藝廳登場，學生、家長18日至文化局彩排並開記者會。（莊旻靜攝）

北埔鄉大坪國小公演「8號夢想教室~石頭狂想曲」6月3日將在新竹縣文化局演藝廳登場，全校和家長總動員，此次將與新竹市立管樂團跨界合作演出，精彩可期。（莊旻靜攝）

位在新竹縣北埔鄉的大坪國小以多元智能為核心課程，今年轉型為學校型態實驗小學，校方每3年舉辦1次全校公演，今年演出「8號夢想教室~石頭狂想曲」，與新竹市立管樂團跨界合作，全校114學生都上陣，家長也協助製作舞台道具等，全校總動員，18日在新竹縣文化局演藝廳彩排並舉辦記者會，會中也宣布，邀請大眾憑3張5、6月發票兌換門票1張入場，募得發票將全數捐贈新竹家扶中心。

縣長邱鏡淳、文化局長張宜真、新竹家扶中心主任沈俊賢等人18日均出席記者會，並欣賞彩排。大坪國小校長彭銘君指出，8號為學校號碼牌之一，且經翻轉，即為數學「無限」的符號，象徵無限的可能與發展，學校以發展多元智能為核心課程，打開學生的五官六感，3年1輪的課程將幫助孩子找到自身優勢。

大坪國小在106學年度轉型為學校型態實驗小學，自2002年至今，每3年舉辦1次大型公演，如今已是第5次，將與新竹市立管樂團50名專職音樂人共同演出。劇情從一顆不經意投入水中的石頭，與大自然、人類、環境互動，強調共生並尊重生態系統為核心價值，每個年級學生均演出不同寓意。

彭銘君18日在記者會中也送出門票，邀請新竹家扶中心的孩童一同欣賞，6月3日晚間7點將在新竹縣文化局演藝廳演出「8號夢想教室~石頭狂想曲」，民眾可憑3張5、6月發票兌換1張門票，募得發票將全數捐贈給新竹家扶中心，邀請大眾一同欣賞演出。

(中時)