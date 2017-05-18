景文科大舉辦旅館達人大賽 鼓勵學子展現專業
景文科技大學旅館管理系18日舉行「第七屆旅館達人競賽暨成果發表展」，讓學生穿上國內知名飯店制服，並登上伸展台「走秀」，展現個人美姿美儀及專業風度，晉身「旅館達人」，同時還邀請飯店高階主管擔任評審；為此，景文科大旅館管理系副教授王斐青表示，舉辦活動不只在於讓企業看到人才，也鼓勵青年學子勇於表現自己。
景文科大旅館管理系自98學年度創辦「旅館達人競賽」，迄今已邁入第7年，今年競賽項目除包含「房務整理」、「餐飲服務」、「專業導覽」、「服務儀態」，還在增加「櫃台接待」項目；另為加強產學連接，並協助飯店業者在校園覓得優秀人才，還特別邀請到凱撒飯店連鎖集團（內湖）總經理楊竫如、桃園桃禧酒店總經理陳慶珍等傑出校友擔任評審。
在台灣高等餐旅教育領域，流傳著「南高餐，北景文」的說法，王斐青為此特別指出，加總該系日間部及進修部，目前約有800名學生在讀，但就讀飯店類等服務類科系，最重要的仍是學生就業問題，之所以舉辦「旅館達人競賽」，不只在於協助企業能在校園覓得優質人才，從事旅館行業，最重視專業及服務品質，「這些都不是坐在教室裡就學得到的」，因此讓學生穿上飯店制服，走上伸展台，展現美姿美儀，也讓學生擔綱活動主持人，呈現溝通能力。
王斐青另也提到，景文科大旅館管理系與國內多所五星飯店簽署實習計畫，每年都會安排在校生前往台北君悅、萬怡、國賓、遠東、華泰、寒舍艾麗、桃禧航空城等飯店實習。
桃園桃禧酒店總經理陳慶珍認為，服務業人才流動快速，各家飯店都需要大量的基層人力，從學校裡找人才，是一個很好的管道；而為鼓勵實習生能在畢業後，繼續留在實習的飯店工作，該公司甚至願意累積實習年資計算，增加青年人才升遷與薪資調整的速度。
(旺報)
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