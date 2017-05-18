兒少性別大躍進 司改5女委員欣喜哽咽
司改國會議第五分組今作出通姦除罪化、18歲以上未婚女子流產自主化等重大決議，會後由劉淑瓊，紀惠容，賴芳玉，林志潔，王以凡5名女性國是委員主持記者會。其中賴芳玉提到能為未來的少年犯爭取受教機會一度哽咽，適巧今日過生日的紀惠容則說，「這是我最好的生日禮物！」
勵馨基金會執行長紀惠容長期關注兒少婦女議題，對於國是會議就兒少性別議題作出重大決議相當欣慰。紀惠容說，通姦除罪化其實是婦女團體運動20年的成果，雖然在國是會議討論過程中一定有辯論，但最後分組委員都被說服而無異議通過。
國立交通大學科技法律研究所副教授林志潔說，近來很轟動的女作家、補教名師事件，其實與通姦罪的存在有關，過去不乏性侵害被害人提告性侵無罪，反而遭被告的配偶反告通姦而成罪確定，這對被害人告訴權 、身體性自主權保障非常不周。
律師賴芳玉也認為，「房思琪」事件凸顯通姦罪帶來的負面影響，希望未來修法後，「不要再有下一個房思琪。」
賴芳玉會後還哽咽表示，不知道司改國是會的決議能執行到什麼程度、能改變多少事情，但想到能讓少年犯能夠繼續就學，一切辛苦都值得了。
(中時)
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