熊讚化身守門員 北市幼兒足賽周末開踢
第8屆台北市幼兒足球錦標賽20、21日將在道南足球場盛大舉行，共有將近1700位小小選手一起同樂，前旅日女足好手莊佳葦與世大運宣傳大使熊讚，18日特地到記者會與小朋友踢球宣傳，屆時擔任本次活動宣傳大使的卡通明星「佩佩豬」，也將出席開幕典禮，與小朋友一起健康踢球。
北市幼兒足球錦標賽的參賽對象皆為幼稚園小朋友，分為小班、中班、大班及跨園所組進行7人制足球賽，多年來培育出許多熱愛足球的小幼苗。目前從事幼兒足球訓練及推廣的莊佳葦也到記者會支持這項賽事，並與日僑小朋友以簡單日文互動。
記者會現場還安排了趣味遊戲，由熊讚擔任守門員考驗小朋友的射門能力。結果熊讚耍寶，把球門偷偷拖走，仍被來自奧爾仕幼兒園的張恩華踢進門內，讓現場莞爾不已。
卡通人物佩佩豬這次擔任宣傳大使，賽事日當天將為現場的足球小將們加油打氣，並號召小朋友與家人們一同體驗周邊的足球遊樂闖關活動，藉由增進親子關係也讓更多小朋友認識足球運動並增加對此運動的興趣。
(中時電子報)
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