花蓮災損重建緩慢？縣府澄清無延誤情事

議員質疑縣府災損重建緩慢，縣府澄清並無延誤。(許家寧攝)

花蓮縣議會今進行第十八屆第五次定期大會縣政總質詢，縣議員莊枝財針對去年颱風災後復建工程進度提出質疑，批縣府執行率僅有一成，縣長傅崐萁表示，關於黑暗部落聯外道路等部分災後復建工程尚未完成修復，因中央核撥經費有限，未足以支應工程款項，發包不易，導致流標多次。

議員莊枝財指出，莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風等災害建復工程經費，中央自去年完成核定後，撥付補助款項，但已過了5個多月，鄰近的台東縣政府已完成73件重建工程，但花蓮僅完成28件，執行率才一成，批評縣府災後復健執行率不佳。

會後，縣府行政暨研考處長林金虎補充說明，105年7月尼伯特颱風、9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風與10月豪雨所造成的災害，相關復建工程執行，發包率達72.54%，符合中央國發會控管進度，「並無議員所述延誤情事。」

林金虎指出，莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風等各項災害復建工程經費，縣府陳報中央6億4261萬5千元，但行政院至去年12月底才核定經費2億9093萬7千元，縣府墊付款則於今年4月份議會臨時會始通過，隨即辦理發包作業，加上今年起一列一休效應，造成廠商成本增加，發包不易，導致多次流標，持續促請各公所積極趕辦。

林金虎指出，7月尼伯特颱風計46件，均完成發包，發包率100%，完工10件，相較受損最嚴重的台東縣，整體發包率僅達74.14；另9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風計140件，發包93件，完工23件，發包率66.43%，較台東縣發包率13.25%明顯高出許多，去年總計核定186件，已發包件數共139件，已完工33件。

其中7件共1億元的預算，因核列金額逾新台幣1000萬元，依規定需報請中央工程會完成預算書圖審查，目前已核定3件，仍有4件仍在審查中，其餘核定件數目前也陸續正辦理上網招標作業，續於5月底前辦理開標。

對於縣府提報6億多元，行政院才核定2億多，行政院東部聯合服務中心回應指出，縣府提出的項目都有派員實際到現場與縣府聯合會勘、調查，但發現有些項目並非是受風災影響造成的損壞，像是美崙田徑場的跑道、地質改良、排水溝整建等等，強調災後搶救經費是針對因風災造成的損壞，若是平常一般硬體需要整建、修繕等，東辦另外會積極輔導、協助縣府向中央爭取相關部門的補助經費。

(中時)