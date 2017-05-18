蔡英文民調再創新低 林濁水直言：問題出在與大眾脫節
蔡英文總統上任將屆滿一週年，台灣守護民主平台今（18）日公佈一份「憲政體制與蔡總統執政週年調查」的網路民調，結果顯示，對蔡英文整體表現的滿意度僅有18.4%，不滿意度高達76.4%。對此，前民進黨立委林濁水受訪時，點出問題所在，認為主要是蔡政府與大眾社會脫節所致。
據《新頭殼》報導，針對蔡政府的網路民調下滑，林濁水今受訪時指出，網路族群的特性是掌握資訊速度快、學歷高以及年輕化，過去原本是蔡英文贏得總統大選的助力，如今卻也是她支持度下降最多的關鍵；而問題就出在，蔡英文政府中的小眾菁英份子與社會脫節。
林濁水進一步表示，蔡政府的領導核心組成呈現強烈的「菁英性」與「小眾性」，使得雖號稱最會溝通的政府，卻在不了解大眾的前提下，難以向群眾進行有效溝通，許多重大的議題，包括一例一休、前瞻計畫都有這樣的情況發生；此外，備受年輕人關注的婚姻平權議題，蔡政府又表現得猶疑不前，種種因素，造成現在民調崩盤的情況。
(中時電子報)
文章來源：《新頭殼》
關鍵字：蔡英文
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