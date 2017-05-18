前黃衫軍率台北市 獲亞太青少棒代表權

台北市馬自達盃全國青少棒錦標賽奪冠。(圖：大會提供)

馬自達盃全國青少棒錦標賽的壓軸賽事今（18日）由台北市與台中市進行冠軍戰，最終由前中職兄弟象投手陳逸松領軍的台北市隊，以7比4獲得奪冠，獲得2017年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽代表權。

陳逸松賽後說：「尤彥晟(投手)適時有表現，且比賽後段有3分領先，大家會比較安心一點，後面的投手宋晟瑞能撐住比賽也很關鍵；之後備戰時將會針對投手部分，以及板凳深度做補強。」

本屆比賽排名前4：台北市冠軍，台中市亞軍，台東縣季 軍，高雄市殿軍。

個人獎部分，最佳教練─台北市陳逸松，投手獎─台北市宋晟睿，最有價值球員尤彥晟，打擊獎與打點獎─台中市朱豪傑(5成78打擊率與8分打點)。

(中時電子報)