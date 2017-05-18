前黃衫軍率台北市 獲亞太青少棒代表權
馬自達盃全國青少棒錦標賽的壓軸賽事今（18日）由台北市與台中市進行冠軍戰，最終由前中職兄弟象投手陳逸松領軍的台北市隊，以7比4獲得奪冠，獲得2017年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽代表權。
陳逸松賽後說：「尤彥晟(投手)適時有表現，且比賽後段有3分領先，大家會比較安心一點，後面的投手宋晟瑞能撐住比賽也很關鍵；之後備戰時將會針對投手部分，以及板凳深度做補強。」
本屆比賽排名前4：台北市冠軍，台中市亞軍，台東縣季 軍，高雄市殿軍。
個人獎部分，最佳教練─台北市陳逸松，投手獎─台北市宋晟睿，最有價值球員尤彥晟，打擊獎與打點獎─台中市朱豪傑(5成78打擊率與8分打點)。
(中時電子報)
關鍵字：台北市
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。