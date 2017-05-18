裕榮食品遭勒令停業 道歉並自願回收所有產品

生產蝦味先的裕榮食品公司因涉及使用過期原料，高雄市衛生局已勒令該公司停業，廠內所有產品都不得再販賣；該公司向衛生局表示，將自願性的全面下架回收所有產品。

衛生局食品衛生科長陳建榮說，稽查時發現裕榮食品公司廠區環境髒亂，且使用過期原料，在17日會同檢調前往稽查時，已當場勒令其停工，直到環境改善後再報衛生局檢查。

陳建榮表示，原本在通路上的蝦味先產品，只要求使用過期原料的泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒及蜜烤魷魚等4種口味的蝦味先下架回收，其他產品照常可以賣。

但業者向衛生局表示，除了廠區產品不會再鋪貨外，賣場、網路等通路上的所有產品都將自願性下架回收；換言之，在20日零點之後，通路上將看不到裕榮食品生產的蝦味先等產品。

生產蝦味先的裕榮食品18日傍晚發出道歉聲明，承認在部分產品的製程與管理上，出現瑕疪與疏漏，將立即將所有產品全面下架、回收、銷毀，「向社會大眾致上最大的歉意！」，希望能消彌社會大眾及消費者的疑慮。聲明指出，裕榮生產線已全面暫停，將待高市衛生局釐清疑慮確定沒問題後，才會恢復生產。

(中時)