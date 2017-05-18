高師大學生朱家誼獲180萬獎學金 校長吳連賞親頒獎
國立高雄師範大學視覺設計系研究所二年級學生朱家誼，今年獲教育部「藝術與設計」菁英計畫獎學金180萬，7月將赴美國紐約Pratt Institute of Design研究所，就讀1年，校長吳連賞18日親自將這份榮耀頒發給她，朱家誼的父母也到校，感謝系上老師鼎力栽培並幫忙推薦。
視覺設計系主任陳立民說，這個難得機緣源自於2016年11月，高師大舉辦「視覺藝術與文化的社會實踐與工作坊」國際研討會，邀美國名校Pratt Institute視覺傳達設計系主任Santiago Pidrafita、韓國Kaywon University of Art & Design教授吳亨根及印度理工學院教授Mandar Rane等人，蒞臨高師大演講，並參與大師班工作坊課程，讓學生以全英文方式與國際大師學習，獲益良多，更因此獲得教育部「藝術與設計」菁英計畫獎學金。
他表示，視覺設計系也將於今年7月10日至14日，再度舉辦國際平面設計大師班工作坊，預計邀請美國ArtCenter College of Design教授Kevin Wingate、澳洲Swinburne University of Technology教授Lnette Zeeng、Joanna Gardener等國際知名大師與會，希望啟發更多學生前往海外進修。
(中時)
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