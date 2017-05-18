蔡依林露溝秀馬甲線 塊狀腹肌太狂了！

蔡依林今到北京工作。（圖／中時資料照）

蔡依林大秀驚人腹肌。（圖／取自蔡依林IG）

天后蔡依林向來對表演自我要求嚴格，對身材管理亦是，憑控制飲食、規律運動保持人人稱羨的好身材，今（18日）她在IG分享美照，中空秀出完美線條的「塊狀腹肌」，令網友忍不住驚呼「太狂了！」

蔡依林今曬出到北京的工作照，只見她穿著開深V運動內衣，搭配牛仔外套和破洞牛仔褲，露出深邃事業線小秀性感外，也不失帥氣。而最吸引大家視線的則是中空的那一小截腹部，看得出有超明顯的凹線線條，已從原本的「川」腹肌升格成「塊狀腹肌」，令網友看了紛紛大讚「太強大」、「那腹肌太狂了」、「姊超猛的」。

(中時電子報)