「老天爺給我的」　男子亂撿公墓6萬元遭法辦

張嫌騎車行經南榮公墓時，將地上的錢撿起帶走。（基隆市警方提供）

婦人掉的6萬元被張嫌花到剩2萬元。（張穎齊翻攝）

公墓旁的錢別亂撿！基隆市1名婦人15日在南榮公墓不小心掉了6萬塊，心急如焚的她前往派出所報案，她向員警哭訴「這錢是要給孩子繳學費的」，警方立刻調閱監視器查到是1名張姓竊賊把錢給拿走，張嫌到案時還很冤枉地說「我以為是老天爺給我的！」

15日10時許，婦人行經南榮公墓，一時粗心大意把錢給弄丟，婦人離開3分鐘後，騎機車路過的張嫌看見地上有錢，以為是上天掉下來的橫財，拿了就走。婦人發現錢不見後，隔日哭著到派出所報案，求員警幫她找回。

警方根據公墓附近的監視器很快就查到張嫌身分，57歲的張嫌有侵佔、賭博、公共危險罪前科，是個麻煩人物，警方沿著其行車路線，於16日19時許到張嫌住處進行逮捕。

張嫌被逮後直呼冤枉，他說自己最近因生病要開刀急需用錢，以為這是上天憐憫他而恩賜他的禮物，於是當下立刻花掉4萬元，只剩2萬元。

警方將剩下的2萬元交給老婦人，婦人雖不滿錢被張嫌亂花掉，但仍感激警方的協助，張嫌經偵詢後將依侵占遺失物罪嫌移送法辦。

(中時)