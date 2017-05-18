張志豪、林智勝何時歸隊 史耐德：有二軍出賽再評估

張志豪日前因大腿拉傷，目前在二軍休養。(中時資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟近期雖然戰績不錯，不過陣中幾位主力選手，都因傷勢還在二軍休養，總教練史耐德今回應，目前林智勝和張志豪都開始進行跑步訓練，之後才會確定歸隊時間。

史耐德指出，張志豪屬於拚命型的球員，擔心他還沒恢復就急著想出賽，球隊近期成績還不錯，所以希望他們都能夠在二軍有出賽，再來決定什麼時間回到一軍。

至於許基宏開季至今陷入打擊低潮，下二軍調整，雖然連6場敲出安打，但都僅有1安表現，史耐德說，許基宏的狀況沒有很穩定，狀態容易起起伏伏，還需要多多出賽觀察一下。

(中時電子報)