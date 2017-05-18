花蓮十六股大道閒置地 打造千坪市民花園

十六股大道旁市公所打造千坪市民花園，吸引民眾賞花。（許家寧攝）

目前正值蜀葵陸續盛開，繽紛多彩十分美麗。（許家寧攝）

花蓮市長魏嘉賢盼打造可供親子遊玩的花海迷宮。（許家寧攝）

魏嘉賢（左）規畫十六股市民花園，未來盼進一步打造成花海迷宮。（許家寧攝）

花蓮新增賞花秘境，十六股大道去年通車後，道路兩旁農地雜草叢生，花蓮市公所在千餘坪土地，計畫打造「市民花園」，成為新興景點，目前正值蜀葵花期，花梗上開滿花朵，顏色有紅有白，隨風飄逸，景色宜人，吸引不少市民遊客拍照、賞花。

花蓮市公所爭取多年的十六股大道，去年4月正式通車後，有效紓解市區東西向交通，並縮短用路人進入市區的時間，其中美崙溪橋兩旁道路有一大片土地種滿波斯菊花隨風搖曳，而在這片花園的對面的農地則開滿了蜀葵，成為美麗的賞花空間。

花蓮市長魏嘉賢今天與公所團隊視察目前蜀葵的種植情形以及未來相關規畫，他表示，這些1700多坪土地原是花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德私人所有，感謝他認同市公所打造花蓮市美景的政策，同意無償交給市公所管養5年。

市公所計畫把這2筆土地規畫為社區公園與市民花園，隨著季節種植合適的植物。未來也將積極規畫利用花卉植物打造可供親子遊玩的花海迷宮，讓花蓮鄉親及小朋友們可以與大自然更加親近，他也呼籲市民珍惜、愛護花卉，不要任意採摘或踐踏。

(中時)