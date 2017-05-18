花蓮十六股大道閒置地 打造千坪市民花園
花蓮新增賞花秘境，十六股大道去年通車後，道路兩旁農地雜草叢生，花蓮市公所在千餘坪土地，計畫打造「市民花園」，成為新興景點，目前正值蜀葵花期，花梗上開滿花朵，顏色有紅有白，隨風飄逸，景色宜人，吸引不少市民遊客拍照、賞花。
花蓮市公所爭取多年的十六股大道，去年4月正式通車後，有效紓解市區東西向交通，並縮短用路人進入市區的時間，其中美崙溪橋兩旁道路有一大片土地種滿波斯菊花隨風搖曳，而在這片花園的對面的農地則開滿了蜀葵，成為美麗的賞花空間。
花蓮市長魏嘉賢今天與公所團隊視察目前蜀葵的種植情形以及未來相關規畫，他表示，這些1700多坪土地原是花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德私人所有，感謝他認同市公所打造花蓮市美景的政策，同意無償交給市公所管養5年。
市公所計畫把這2筆土地規畫為社區公園與市民花園，隨著季節種植合適的植物。未來也將積極規畫利用花卉植物打造可供親子遊玩的花海迷宮，讓花蓮鄉親及小朋友們可以與大自然更加親近，他也呼籲市民珍惜、愛護花卉，不要任意採摘或踐踏。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。