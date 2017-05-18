補習班擅拿武陵生當活廣告 判賠1.5萬
林姓女大生不滿一間文理短期補習班未經過她同意，就把考上第一志願武陵高中的她當成「活廣告」，廣發文宣還張貼在戶外看板和補習班內部看板，長達3年，打亂她寧靜生活，打官司求償，桃園地院判補習班賠償1.5萬元。
林姓女大生2008年國一時，曾到桃園一間補習班補習1學期，後來順利考上桃園第一志願、武陵高中，補習班隨即在2011年起，把她的姓名、畢業國中、考取高中等資訊，刊登在看板和宣傳單上，就算林父曾在同年11月寄發存證信函要求停止使用林女資料，補習班內部看板仍遲至2014年9月才撤下。
林女不滿補習班未經過她同意，就把她當廣告招攬學生，侵害她隱私權，導致親朋好友不斷向她洽詢，強調補習班因此獲利，但受害者往往因提告曠日廢時，選擇姑息不了了之，補習班食髓知味便會不斷試法，其他補習班也會跟進助長歪風，打官司索賠50萬元。
補習班則主張是正面、善意的獎勵或鼓勵，其他人看到詢問也會是誇獎或稱讚言詞，不認有不法侵害林女的情況，還以林父早在2011年就寄存證信函，林女2016年3月才提告，以罹於2年消滅時效。
桃園地院法官認為，補習班廣告具商業性質，且侵權狀態維持3年以上，在公眾場合公開林女資訊，導致不特定人知悉，縱使非抹黑，也會帶來不必要困擾，需應付多方接踵而來的詢問，但因林女並無舉證補習班可因此帶來多少獲利，且獲利並非慰撫金多寡審酌標準，判林女部分勝訴、補習班需賠她1.5萬元。
(中時)
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