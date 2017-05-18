蔡英文執政周年民調剩18趴 林濁水：「救命仙丹」前瞻失效

蔡英文總統後天執政滿周年，台灣守護民主平台今天公布「憲政體制與蔡總統執政周年調查」網路民調，結果顯示，蔡英文整體表現的滿意度僅有18.4%、不滿意度76.4%。民進黨前立委林濁水認為，「這是崩盤、太嚴重啦」，被民進黨視為「民意的救命仙丹」的前瞻計畫，顯然失效。

這份網路民調還顯示，贊成蔡英文到國會報告高達84.3%、不贊成為10.4%；贊成蔡英文盡快推動憲政改革有67.4%、不贊成23.6%。

政府應優先推動施政上，30.5％民眾支持優先推動長照政策，高於前瞻基礎建設中的所有項目，其次為托育12.4％，「前瞻基礎建設」項目之一水環境建設11.2％，幼教10％，前瞻的綠能9.5％、城鄉建設8.6％、數位建設7.9％、軌道建設7.8％。

年金改革方面，有74.4％民眾贊成應納入基礎年金制度，不同意者18.6％；對原住民傳統領域劃設擬排除「私有地」，有64.7％民眾認為蔡總統欺騙原住民，25％不認為欺騙。同婚議題上，19.2％認為應由立法院決定，11.6％認為應由司法院大法官決定，贊成由公投決定僅10.1％。

林濁水是因為這次有做憲改民調，特別前來關心，看到蔡英文執政週年的民調數字指出，通常網路比一般電話民調數字會低了一半，顯示網路群體有其特殊性，多是年齡輕、學歷高的族群，2016年選舉時，國民黨在網路世界被打趴在地上，蔡英文是大勝，現在卻轉變太過劇烈，網路讓蔡的滿意度掉到這麼快，這是非常嚴重的訊號。

至於憲改在這次民調中，近7成認為應該儘速推動，林濁水說，顯示擱置一年多的冷議題，還是有那麼多網路群族關心。

民主平台會長陳昭如表示，滿意度低2成是個嚴重警訊，且這次調查中有一項是從未調查過的，8成以上民眾認為蔡總統應該要到國會報告接受民主監督，立法院應盡速做出決議邀請總統。

原轉小教室召集人馬躍比吼表示，近6成5的民眾認為被蔡總統騙了，去年小英的道歉文寫得非常好，但是做得非常少、非常慢，相較於不當黨產處理委員會，小英承諾的「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」卻持續空轉，且促轉條例中沒有調查權的立法根本是空泛的立法。

(中時)