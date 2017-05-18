受刑人畫展 以藝術離開高牆
宜蘭監獄27名受刑人的35幅畫作在羅東聖母醫院展出，今天（18日）開展茶會時，宜蘭監獄指出，有一名受刑人因販毒被判無期徒刑，他為了畫妻子而加入色鉛筆班，受刑人透過想像力與畫筆離開高牆，也讓人一窺他們的內心世界。
宜蘭監獄教化科員陳鳳珠表示，監獄的色鉛筆班開班有2年，羅東聖母醫院到宜監洽公時看見畫作，因此邀請展出，展出主題是「牆內‧牆外」；一般人在作畫都在尋找美麗的印象、珍貴的記憶，但受刑人的畫作卻是高牆內的懺悔、感恩，以及他們的生命力。
陳鳳珠指出，色鉛筆班的受刑人在舍房裡，會利用小紙張或廢棄的紙張作畫，作品就寄回給家人，曾有受刑人的母親收到畫作後，一改兒子是拿刀拿槍的浪子形象。
35幅畫作全都沒署名，讓受刑人身分不曝光，27名作者中，其中一名因販毒被判無期徒刑的受刑人，他的人物畫作相當精細，以「我的少女時代」、「廣告女王」等為題，展示9幅人物作品；他是為了畫妻子而加入色鉛筆班，並且將作品寄回家中，此次展出的畫作是他練習時的作品。
「牆內‧牆外」畫展在羅東聖母醫院A棟7樓健康管理中心展出，展出時間是上午9時至下午5時，周六、日休展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。