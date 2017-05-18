受刑人畫展 以藝術離開高牆

羅東聖母醫院展出宜蘭監獄受刑人的畫作，其中一名被判無期徒刑的受刑人，為了畫妻子而加入色鉛筆班，他共展出9幅人物作品。（李忠一攝）

宜蘭監獄27名受刑人的35幅畫作在羅東聖母醫院展出，今天（18日）開展茶會時，宜蘭監獄指出，有一名受刑人因販毒被判無期徒刑，他為了畫妻子而加入色鉛筆班，受刑人透過想像力與畫筆離開高牆，也讓人一窺他們的內心世界。

宜蘭監獄教化科員陳鳳珠表示，監獄的色鉛筆班開班有2年，羅東聖母醫院到宜監洽公時看見畫作，因此邀請展出，展出主題是「牆內‧牆外」；一般人在作畫都在尋找美麗的印象、珍貴的記憶，但受刑人的畫作卻是高牆內的懺悔、感恩，以及他們的生命力。

陳鳳珠指出，色鉛筆班的受刑人在舍房裡，會利用小紙張或廢棄的紙張作畫，作品就寄回給家人，曾有受刑人的母親收到畫作後，一改兒子是拿刀拿槍的浪子形象。

35幅畫作全都沒署名，讓受刑人身分不曝光，27名作者中，其中一名因販毒被判無期徒刑的受刑人，他的人物畫作相當精細，以「我的少女時代」、「廣告女王」等為題，展示9幅人物作品；他是為了畫妻子而加入色鉛筆班，並且將作品寄回家中，此次展出的畫作是他練習時的作品。

「牆內‧牆外」畫展在羅東聖母醫院A棟7樓健康管理中心展出，展出時間是上午9時至下午5時，周六、日休展。

(中時)