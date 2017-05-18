兩洋投展K功 桃猿、兄弟前5局戰平

史博威今面對中信兄弟，前5局飆出8次三振。(中央社資料照)

Lamigo桃猿今與中信兄弟在桃園棒球場交手，兩隊洋投史博威與肯恩，前5局都順利壓制對手打線僅失1分，還狂飆三振秀，兩人前5局合飆15次三振，前5局戰成1比1平手。

此役猿隊派出目前暫居投手雙冠王的史博威先發，結果首局面對中信打線，就被彭政閔、蔣智賢與曾陶鎔敲出安打，加上投出1次保送，失掉1分，不過隨後4個半局，沒有再讓中信打者擊出安打，5局投完還飆出8次三振。

中信投手肯恩，則在第2局先被陳俊秀敲安，面對林承飛又投出保送，猿隊輪到近期連七場敲安的黃浩然，適時擊出安打，扳平戰局，但這也是猿隊前5局唯一得分，肯恩前5局也展現k功，飆出7次三振。

(中時電子報)