竹縣萬安演習 騎車男怨宣傳不夠
新竹縣等北部地區於18日下午1點30分開始實施「萬安40號」軍民聯合防空演練，新竹縣由縣長邱鏡淳擔任統裁官，演練期間實施人車管制，由憲兵、警察、民防、義警配合交通管制、避難疏散措施，街上淨空人車，竹北一名男子被攔下後狂抱怨「宣傳不夠啦」，不情願配合等待。
統裁部副統裁官空軍副司令中將張哲平，率行政院全民防衛動員準備業務會報少校張芸甄、內政部警政署專員曾逸倫、內政部警政署民防管制所科員黃紹騏、臺閩戰綜會報少校魏嘉仁、北部地區後備指揮部上尉黨冠群、新竹後備指揮部上校陳倫規、新竹縣政府民政處處長吳聲祺、新竹縣政府警察局局長溫枝發，於警報發放後，視察竹北地區交通管制措施，及民防團隊運作情形，對演習成果表示高度的滿意。
邱鏡淳指，演習最主要的目的是居安思危，操演過程順暢，感謝相關單位投入大量人力進行救災、人員疏散、交通管制等，也感謝民眾和店家配合。不過竹北市1名古姓男子下午在萬安演習演練期間，竟騎著機車亂跑，被警察攔下時，聲稱不知演習，還抱怨「宣傳不夠啦」，老大不爽在路邊等候。
(中時)
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