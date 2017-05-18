加速亞灣區招商 高市府赴日尋求合作開發契機
為加速亞洲新灣區整合開發，近日高市府協同高雄DC21地主們，組成參訪團赴日本考察觀摩，除拜會「橫濱港灣未來21」汲取橫濱港區轉型經驗外，亦與大型綜合開發商接觸，日商對投資抱持正面態度，高市府也有意邀請回訪，尋求合作開發亞灣契機。
高市府與DC21地主開發促進會等10多人，16日至19日遠赴日本，聚焦日本著名的複合商業開發案例，前往日本森大廈、三菱地所、三井不動產、住友商事等大型綜合開發商交流。
都發局指出，此次參訪行程包括「六本木新城」、「橫濱MM21 Landmark Tower」等，這些開發案皆以提供良好都市基礎建設及舒適的生活環境，吸引企業進駐。其中，MM21更透過與地主間基本協定，訂定建築天際線、開發主題等規範確保未來開發品質。
都發局長李怡德表示，亞洲新灣區五大基礎建設逐步完成，廣達110公頃公辦市地重畫也陸續展開，適宜會展文創、數位內容、休閒遊憩等產業投資布局。
李怡德指出，日前市府與各國公營事業地主組成「亞洲新灣區聯盟」，整合辦理土地招商開發，其中位於高雄展覽館和市圖總館中間「台電特貿三」基地為重點開發標的，近期將辦理招商說明會，聽取國內外潛在投資商意見。
(中時)
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