黃子佼重看25年前訪豬哥亮影片　才5分鐘就難過關掉

黃子佼赴靈堂弔唁豬哥亮。聊到自己也忘了25年前曾訪過豬哥亮。（林淑娟攝，取材網路）

黃子佼赴靈堂弔唁豬哥亮。（盧禕祺攝）

黃子佼赴靈堂弔唁豬哥亮。（盧禕祺攝）

黃子佼赴靈堂弔唁豬哥亮。（盧禕祺攝）

黃子佼、曹蘭25年前訪問過豬哥亮。（取材網路）

黃子佼、曹蘭25年前訪問過豬哥亮。（取材網路）

豬哥亮復出後主演的每部電影，首映會主持人都是黃子佼，黃子佼今晚赴靈堂親自向豬哥亮上香致意。他表示，豬哥亮是台灣演藝文化的代表性人物、幾乎是空前絕後的巨星，他呼籲金馬、金鐘獎應該回應外界的期待，希望相關單位給豬大哥一個表揚，雖是遲來的榮耀，但對家屬、對粉絲都是很好的安慰，感謝他對演藝圈的貢獻。

黃子佼說，很謝謝豬哥亮這幾年的電影首映會都重用他，「在他面前主持壓力很大，但他每次笑容都使我覺得很溫暖，私下也跟我老闆（指張小燕）講一些鼓勵我的話，最遺憾的是，每次工作都來去匆匆，沒機會當面聊，反而今天在這裡跟他說，相信他都聽得到！」黃子佼也感嘆，豬哥亮這樣的主持風格和節奏都不會再有了，於公於私都覺得好可惜，「能在他身邊主持、為他服務，是很大的壓力也是很大的榮幸！」

他說，昨天有網友傳給了他一個影片，是25年前豬大哥帶著明星棒球隊上他和曹蘭主持的節目《抱喜報喜》，他自己完全忘了、不記得有這一段，當時他和曹蘭都好嫩，自己還長得很矬，「大哥那時很帥，掌控全局，一來好像那節目本來就是他主持的，一直幫我們鋪哏。我看不完這影片，看了5分鐘就關掉，好難過！那是感動又感傷的回憶。」此外，他因為早期在《綜藝萬花筒》常模仿豬哥亮，也曾被找去上豬哥亮的餐廳秀節目。

他弔唁後，一度緊緊握著謝金晶的手安慰她，黃子佼說，兩人吃過一次飯，但當時沒有交換電話，所以無法第一時間表達心意，「金晶很努力，也唱《大釣哥》主題曲，豬大哥對他栽培有加，身為後輩也會繼續扶持、給她力量！」

(中時)