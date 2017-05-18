前黑澀會筱婕瘦過頭 網友：以為阿美姐來了

張甯兒曬戴帽新照，過瘦身材惹粉絲擔心。(取自張甯兒臉書)

許純美。(本報系資料照)

張甯兒。(取自張甯兒臉書)

牙套時期的張甯兒。(本報系資料照)

前黑澀會美眉張甯兒（原名：筱婕）擁有亮眼外型加上在節目表現出色，自出道以來就擁有不少粉絲支持，之後更轉型當平面模特兒，朝時尚圈發展，然而她日前在社群網站曬新照，卻讓粉絲嚇了一大跳，原來是她瘦成皮包骨的身材加上戴帽子打扮，猛一看還以為是「阿美姐」許純美來了。

張甯兒常在社群網站與粉絲分享穿搭心得，未料近日一身草帽加上細肩帶背心落地褲打扮，卻令粉絲驚嚇不已，「熊熊一看以為是阿美姐來了」、「還以為阿美姐復出了，多吃一點...有點肉會更漂亮」、「瘦到好恐怖」，希望女神能多吃一點，恢復昔日超正身材。

(中時電子報)