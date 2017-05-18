萬安演習 總統府傳說祕道曝光

總統府秘道大門平時隱藏在多媒體陳覽室，大門深鎖，必須拆下牆上看板才會露出大門。(崔慈悌攝)

萬安演習5月18日登場，蔡英文總統在祕道內聽取國防部長馮世寬簡報。（圖／總統府）

萬安演習5月18日登場，蔡英文總統在祕道內聽取國防部長馮世寬簡報。（圖／總統府）

台灣北部今天舉行萬安演習，總統府內部也進行相關演練，總統蔡英文在國防部長馮世寬陪同下，經總統府地下通道走至廉政署（舊國防部博愛大樓）離開，也讓傳說中的總統府秘道內部狀況意外曝光。

2009年前總統陳水扁在羈押庭上，為了證明自己不會逃亡，不但交出護照，還爆料兩條總統可能逃亡路線，分別是總統府直通國防部博愛大樓（已改為廉政署）頂樓停機坪，以及士林官邸通到衡山指揮所的祕道，可以提供元首緊急撤離。

2013年北檢調查前檢察總長黃世銘被控洩密案時，前總統馬英九曾以證人身分接受檢察官訊問，為躲開媒體包圍，當時也從總統府這條秘道直接走到博愛大樓。

前年國防部博愛大樓因即將移撥給法務部所屬單位使用，立法院司法及法制委員會立委前往考察，才讓這條秘密通道首度曝光，但基於維安，秘道由總統府接管守衛，不對外開放，因此外人也無從得知內部狀況。

台灣北部萬安演習今天下午1時30分舉行，總統府內部也進行演練，大批府內官員與蔡英文總統從府內三號門旁的秘道，經總統府地下通道走至廉政署離開，總統府提供演習過程中的照片，讓總統府秘道內部狀況曝光。

(工商)