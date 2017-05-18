廣州推文化之旅 慶祝中國大陸旅遊日

由廣州市旅遊局、市文廣新局、市體育局及越秀區政府主辦的「花城廣州，幸福之旅-2017年中國旅遊日廣州系列活動主會場開幕式暨廣州文化之旅啟動儀式」，於廣州指標性建築北京路舉行。

廣州首次推出「千年古城遊」、「嶺南風情」、「紅色景點遊」和「海絲古蹟遊」等4條「文化之旅」旅遊行程。廣之旅等多家廣州大型旅行社，邀請200名遊客搶先體驗。每條行程均為1天，價格從79元（人民幣，下同）至129元不等，每週均有固定行程，也可透過旅行社官網、APP、門市等進行報名。

4條文化之旅專線分別為「千年古城遊」，包含越秀公園、中山紀念堂、花城廣場、陳家祠、仁威廟、荔枝灣湧等；「嶺南風情」，有嶺南印象園、陳家祠、粵劇博物館等；「紅色景點遊」前往黃埔軍校、中山紀念堂、廣州起義紀念館、農講所、三大會址等；「海絲古蹟遊」前往十三行博物館、光孝寺、黃埔古港、南海神廟等。

(旺報)