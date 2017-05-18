獅4投僅被6安 3比1勝富邦中止4連敗

獅隊洋投布魯斯主投6局無失分奪勝投。(圖：取材CPBL)

更新22:10)統一獅4位投手聯手只被擊出6支安打失1分，加上前4局攻下3分奠定勝基，終場以3比1力克富邦悍將，中止4連敗。

兩隊此役雙雙派出戰績同是5敗、自責分率超過5.0的洋投掛帥，但獅隊布魯斯表現出人意表出色，主投6局只被擊出4支安打，無失分，投出本季先發代表作。

高國慶前5局攻下2分打點。(資料照 謝明祚攝)

富邦神盾表現無起色，主投5局被擊出7支安打與4次保送，雖第2、3局化解兩次滿壘危機，仍在第1局失2分，第4局丟1分，最終在未獲隊友火力支援下，吞下本季第6敗，恐隨時遭解約走人。

獅隊1局上第1棒陳傑憲保送，第2棒林志祥安打，2人分佔3、1壘，第4棒高國慶揮出高飛犧牲打，送回陳傑憲攻下第1分，第5棒蘇智傑再敲出2壘安打，攻下一城，取得2比0領先。

4局上，獅隊林志祥安打後，高國慶再以2壘安打接應，攻下此役第3分。

獅隊布魯斯投完第6局功成身退，隨後3位牛棚只有江承峰7局下失1分，另2人邱浩鈞與狄馬克都達成救火任務，獅隊終場以2分之差奪勝，中止4連敗。

(中時電子報)