「你嘛是艱苦囝啊！」林道遠曝和豬哥亮第一次見面揪甘心

林道遠赴豬哥亮靈堂致意。（林淑娟攝）

藝人林道遠18日傍晚到豬哥亮靈堂致意，他受訪時表示，「豬大哥」是他很敬重的演藝圈前輩，兩人僅僅在節目上見過一兩次面而已，但他一直無法忘懷第一次見面時，豬大哥就對著他說：「我知影你，你嘛是艱苦囝啊，艱苦過來的！」讓從小被爺爺奶奶帶大的他，當下因為被關心了解而感動至今。

林道遠回憶，當豬大哥對著他說「我知道你是艱苦過來的」，且很清楚他是哪個節目出道、拍過什麼戲，他真的覺得「揪感心」，畢竟以豬哥亮在演藝圈這樣的地位，卻不管對方有沒有名氣、大小牌，都還會願意花時間去了解這個藝人，實在太令人感動。加上他投資的燒烤店就在附近，常常經過靈堂這一帶，深深覺得自己身為晚輩，來向豬大哥致敬也是應該的。

(中時)