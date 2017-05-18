韓籍強打李大浩 美日韓通算2000安

李大浩今擊出美日韓通算生涯2000安。(美聯社資料照)

韓籍強打者李大浩，今在樂天巨人與ＫＴ巫師一戰中，在一局下半敲出安打，成功完成自己職棒生涯，在韓職、日職與大聯盟通算的第2000支安打。

李大浩2001年開始效力韓職樂天巨人，效力11年，共擊出1250支安打，隨後在2012~2015年轉往日職發展，留下622支安打，去年轉往挑戰大聯盟，在西雅圖水手，留下74支安打的成績。

今年重新回鍋樂天巨人，此役賽前李大浩生涯2000安僅差1支，今面對ＫＴ巫師，首局就擊出安打，成功達成生涯2000安里程碑。

(中時電子報)