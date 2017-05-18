竹東垃圾堆置惹民怨 新竹副縣長視察清運

新竹縣議員羅吉祥18日在議會質詢時再度反映竹東鎮垃圾堆置問題，副縣長楊文科、環保局副局長羅仕臣下午即到竹東鎮現場會勘，這周在環保局協調焚化爐支援下，已經開放竹東鎮280噸進場，預計將在5月27日前清走1千噸垃圾，剩餘3000噸堆置量將於汛期前清走。

竹東及新豐掩埋場均為合格掩埋場，有二次汙染防制設施，儘管如此，垃圾大量堆積，導致民眾怨聲載道，縣議員彭余美玲、竹東鎮民代表會副主席鄭朝日等更曾帶人到縣府丟垃圾，以表達不滿，縣議員周江杰、羅吉祥、郭遠彰等人亦多次在議會中關切此事，周江杰更曾指，堆置點臨水源保護區，恐有影響大新竹地區用水安全等。

楊文科表示，在垃圾尚未完全清走前，必須加強掩埋場附近級學校的消毒工作，並允諾將補助竹東鎮公所在堆置區，設置垃圾攔截網等。環保局後續會依照依照廢棄物清理法第28條與台灣地區環境保護設施互惠支援要點，持續向中央及其他縣市焚化爐請求支援，以期盡快處理全縣垃圾問題。

邱鏡淳關心目前垃圾處理執行現況，也指示環保局應評估並彙整未來設置自有處理設施的方案，將向中央反映並爭取自有處理設施。

(中時)