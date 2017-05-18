小燈泡案一審免死 馬英九：對判決不解
前總統馬英九18日到中華大學專題演講，重提小燈泡案凶嫌靠兩公約躲過一死案，批此案與兩公約實際主張不符，「兩公約從未廢除死刑」，對主審法官感到不解。
馬英九並舉光復中學學生模仿納粹惹議事件，要在座學生多培養國際觀，暗批司法界對國際法見解仍待改進。
「兩公約是我批准的！」馬提起小燈泡判決，凶嫌被法官認定精神異常，靠兩公約躲過一死，馬重申，聯合國人權委員會建議不要執行死刑，但沒有拘束力，台灣沒有執行義務，他不懂士林地方法院為什麼這麼決定。
馬英九表示，台灣執行死刑現況已改變非常多，從解除戒嚴時期執行79人，他擔任法務部長時執行18人，現在平均每年約4、5個人，他卸任前執行北捷案鄭捷，但蔡英文上任後沒執行過死刑。
對於廢死爭議，馬英九說，他是最早關注廢死的人，也是最早停止執行死刑的法務部長，他認為，執行死刑應審慎使用，而非全部廢掉。
他舉蘇建和案為例，此案疑點重重，歷經3次非常上訴，遭最高法院駁回，律師申請再審，花10多年時間，仍讓他做了冤獄20多年，死者雖是他朋友的朋友，其母下跪問他為什麼護著壞人，但他仍認為應審慎檢視各種跡證。
(中時)
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