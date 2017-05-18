蜂蜜產量銳減6成 農委會決停用益達胺藥劑
農委會年初剛核准益達胺等類尼古丁藥劑用於荔枝、龍眼，以防治荔枝椿象，但卻有蜂農質疑益達胺毒害蜜蜂，今年起蜜蜂繁殖量減少，蜂蜜產量銳減6成，蜜價高漲3成。為此，農委會今召開專家會議，決定停用益達胺等類尼古丁藥劑，緩解外界疑慮。
防檢局長黃㯖昌指出，原本國內監測結果顯示，導致蜜蜂中毒死亡的農藥，主要是芬普尼、福化利、陶斯松及加保利等，但蜂農多把蜜蜂死因歸責於益達胺，且今日專家會議中，也有學者提出研究指出，益達胺有神經毒及劇毒性，會導致蜜蜂在外迷航回不了蜂巢，因此，為了紓解蜂農對於益達胺的疑慮，決定暫停益達胺、賽速安及可尼丁等三種藥劑用於荔枝、龍眼，暫停期間為2年。
防檢局副局長馮海東指出，益達胺防治蟲害範圍廣，可以防治紅火蟻，也是家庭殺蟑藥的常見成分，但2013年至2014年間，國際間開始有質疑聲浪，認為益達胺等類尼古丁藥劑會導致衝擊蜜蜂生態，導致蜂群崩解，歐盟也決定暫停使用益達胺，此次國內仿效國際作法，盼在2年間蒐集更多資訊，研究益達胺對蜂群的影響。
日華養蜂場蜂場主李東峰指出，近來觀察到有不少幼蜂因發育不全，被逐出蜂巢，幼蜂在外無法生存，連帶導致成蜂數量下滑，每個蜂箱的蜜蜂飼養量從約5萬隻下降到約3萬隻。
李東峰表示，沒有蜜蜂工作，蜂蜜收成量也銳減，比去年少了6成，他逼不得已只能調漲蜂蜜價格3成，5台斤裝從1500元漲至2000元，益達胺在國際間早已惡名昭彰，因此蜂農們推測此次國內蜂量減少和益達胺有關，若農委會決定暫停使用，他抱持正面態度。
不過另有蜂農指出，就算農委會決暫停益達胺用於荔枝、龍眼，但第一線農藥行恐怕還是照常販賣，甚至有些種植荔枝、龍眼的農民也不清楚自己用的是什麼農藥，最後仍照常噴灑，擔心政策難以準確貫徹落實。
(中時)
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