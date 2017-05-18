馬英九專題演講 學生鼓吹二次馬習會

馬英九回答學生問題。（徐養齡攝）

馬英九專心聆聽學生提問。（徐養齡攝）

馬英九面對學生各式提問。（徐養齡攝）

現場座無虛席。（徐養齡攝）

前總統馬英九18日到新竹市中華大學演講，主題圍繞國際觀，專題演講後開放學生提問，現場兩岸學生提問踴躍，有人鼓吹二次馬習會，也有人關注台灣外交情境，也有學生只想要簽名。

馬英九卸任後仍關心國際時事，舉習近平赴美與總統川普會面時，美方悄悄以戰斧巡弋飛彈轟炸敘利亞空軍基地，他問學生，美方是否可以這麼做？多數學生不贊成，但事實上川普從此民調大幅提升，馬認為，看國際事務不能完全以一般常識解讀，應多方涉略，深入事件始末。

學生提問，外交部日前證實斐濟外使館撤館，擔心台灣邦交國愈來愈少，會影響國際發展。馬英九認為，究竟撤館有何涵義，還待外交部了解，馬並舉聖多美普林西比斷交案，指台灣外交關係無法擺脫兩岸關係。

他建議學生，可藉由學習外語培養國際觀，至少要學1種第2外語，每周讀1篇好的英文短文、寫摘要，盡可能背下來，跟外國朋友通信，多看、多聽CNN、BBC或時代雜誌跟經濟學人雜誌，他至今仍常查字典背單字。

有學生期待台灣能嶄露國際頭角，問馬是否願意以前總統身分出席APEC，促成第2次馬習會。馬直言，就他了解，習近平不願與他在APEC見面，因此馬席會選在新加坡舉行。

最後，馬英九還進行現場民調，問學生廢核和減碳哪個優先？經投票減碳遠遠多過廢核。馬英九再問學生，兩岸交流速度是太快、太慢、還是剛剛好？學生普遍認為太慢。

(中時)