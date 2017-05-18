國術師醉後找人比劃功夫 遭人砍斷左小指

48歲張姓男子在友人邀約下，於今年3月24日前往板橋區某小吃店喝酒，列席的62歲葉姓國術師誇口拳腳功夫佳，興致勃勃想找人比腕力，張男也略帶酒意，認為葉在挑釁，雙方爆發衝突，張男憤而衝到廚房拿菜刀朝葉男猛砍，葉的左小指遭砍斷、右腳踝也受傷，幸經送醫縫合後接回斷指，新北地檢署今依重傷害罪嫌，起訴張男。

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(中時)