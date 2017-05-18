賀一航未現身引揣測！兒代他弔唁、寫歌紀念「豬阿伯」

曾治豪代替父親賀一航赴豬哥亮靈堂致意。（林淑娟攝、取材臉書）

曾治豪代替父親賀一航赴豬哥亮靈堂致意。（盧禕祺攝）

曾治豪代替父親賀一航赴豬哥亮靈堂致意。（盧禕祺攝）

與豬哥亮曾有師徒情誼、後傳出反目的賀一航，自豬哥亮15日病逝至今從沒對外發言或露臉，倒是他兒子曾治豪18日下午先代替父親到靈堂向「豬阿伯」致意。曾治豪說，人與人相處總是可能有摩擦或眉角，但沒有永遠的敵人、只有永遠的朋友，如果豬哥亮把他爸爸當仇人，就不可能會找他演《大釣哥》了。就他所知，外傳所謂摩擦可能是豬哥亮年紀比較大、是師父，對爸爸嚴厲、不客氣一點。

曾治豪說，前一天有傳訊給爸爸，想要相約一起弔唁，但人在國外的爸爸已讀不回，人在哪、何時回來，他都不清楚，但他相信爸爸回台一定會想到靈堂致意，「他一定心情很複雜，畢竟他曾在豬大哥身邊那麼久！沒有豬大哥就沒有今天的我爸爸。」他也將為豬哥亮創作一首以「豬哥亮餐廳秀」為主軸的紀念歌曲，最快下周二會上架。

他說，拍《大釣哥》就常看到豬哥亮吃不下，在基隆拍外景時，劇組還為豬隨身備台露營車讓他上廁所，「當時看他一小時上四、五次廁所，晚輩不好意思多說，只提醒他保重。」拍戲時，豬哥亮也跟聊過賀一航為何會成為他身邊的主持人，「因為以前他身邊沒有講國語的主持人，我爸爸就自告奮勇說想主持人！」還跟他開過玩笑：「你爸爸那時也很厲害，怎麼會只有你一個兒子！」

(中時)