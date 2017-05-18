荷蘭國王兼差當機師：很少乘客認出我!
荷蘭皇家航空的機師真的是國王!據外媒報導，荷蘭國王威廉─亞歷山大（Willem-Alexander）在接受荷蘭媒體採訪時，表明自已是一名合資格的民航機師，並且在過去21年中，每個月某幾天都會放下國王身分，以機師的身份為旅客服務。他表示，現在正在駕駛飛機即將退役，會接受波音737的駕駛訓練，繼續當民航機師。
今年50歲的荷蘭國王於2013年繼任，現在是荷蘭皇家航空的副機師，並駕駛著「福克70型」號客機。荷蘭國王身為民航機師並不是什麼秘密，但外界並不知道飛行的實際狀況。
據《東網》報導，當地時間17日，威廉─亞歷山大國王接受荷蘭《電訊報》訪問，表示自己一個月平均會以副機師身份駕駛飛機兩次。他坦言，飛行是他的興趣，並且駕駛一架飛機時，能讓他能暫時放下手上的一切事務，專注於眼前的旅程，這是他最享受飛行的原因。
國王說道，他其實每次在阿姆斯特丹的史基浦機場，穿著荷航制服及帽子走動時，也很少被認出。在911事件後駕駛艙門不能隨意被開啟，以前乘客可進入駕駛艙，他們看到我坐在這裡會感到十分驚訝。國王表示，現在駕駛的福克70型客機即將退役，他會接受波音737的駕駛訓練，持續他的機師兼差生活。
(中時電子報)
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