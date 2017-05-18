外媒：陸發改委Q2關房企海外發債大門

據路透報導，大陸房地產開發商預計受到官方替房地產業降溫的政策風向衝擊，自年初以來在海外發美元債券的火熱走勢，短期來看將面臨熄火，相當於關上房地產企業進入全球債券市場的大門。

銀行業人士和開發商指出，大陸發改委從第2季開始，基本上已經停止發給房地產商的海外發債批文。事實上從去年底開始，大陸官方已採取措施，減緩房地產開發商在境內證交所市場發行公司債。

(旺報)