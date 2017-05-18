募款餐會不再當「新娘」 扁堅持上台致詞

凱達格蘭基金會募款餐會，陳水扁堅持上台致詞，中監獄最快今天才確定准駁。（本報系資料照）

前總統陳水扁先生創辦的凱達格蘭基金會，今晚舉行感恩餐會，卻風波不斷，台中監獄最快今天才確定准駁，民進黨團總召柯建銘再度負責居中斡旋，希望比照去年模式，不過陳水扁堅持上台致詞，不願再當「新娘」，拒絕待在新娘房用視訊與支持者談話。

凱達格蘭基金會明晚席開190桌募款，陳水扁兒子陳致中今天表示，父親確定會出席，約在晚上7時到場，預計停留1小時。獨派昨天卻爆柯建銘南下會扁，建議扁用視訊方式，力阻扁北上；北社社長張葉森指出，陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿主動致電告知，扁之前滿懷希望出席餐會，現在出現變化，柯建銘到扁家，建議扁用視訊即可，不要北上」，扁因此心情沮喪。

張葉森說，後來柯建銘打電話給他，但沒多說，只允諾會再努力。張說，他有感受到柯建銘疑似受人拜託，赴扁家勸扁不要出席，但是銜誰之命，就不得而知。

張葉森表示，去年陳水扁出席凱達格蘭基金會，在新娘房接見支持者，4月底他去見扁時，扁生氣地說，「哪有人這樣做新娘做了一年多，都不能光明正大見賓客」。

柯建銘指張葉森「胡說八道」，柯建銘說，去年募款餐會，他提出「包廂會客」折衷辦法才解決，今年協調了好幾天，搞得有點僵，黨內許多關心阿扁總統的立委都有點焦慮，因此他高雄探扁，希望延續去年包廂會面方式，致詞就用視訊，但沒有阻止扁北上，也沒銜任何人之命去溝通，是他認為，希望事情能夠圓滿。

柯說，他問扁家，出席餐會有沒有申請？得知並未正式提出申請，只有在醫療計畫中提及519行程，因此勸陳致中，公然挑戰法務部的權限不好，若直接跑去，大家下不了台也不好。下午家屬也向中監提出正式申請了。

凱達格蘭基金會今天也發聲明表示，不希望看到外行指導內行、政治干擾醫療，亦請外界保持平常心，勿將本活動加以政治化。

明晚餐會將在典華飯店舉行，預計出席貴賓有，前副總統呂秀蓮、前總統府秘書長、凱達格蘭基金會前董事長陳唐山、總統府資政史明、吳澧培、前總統府資政彭明敏、前行政院長張俊雄、游錫堃等。晚會主持人為彭文正教授、立委陳亭妃。

(中時)