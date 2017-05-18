獅陳傑憲「百安」達陣 放眼「千安」

去年下半季加入獅隊的陳傑憲，在生涯第74場出賽就達成「百安」里程碑。(圖：統一獅提供)

統一獅陳傑憲今(18日)在澄清湖球場，對富邦悍將後援投手郭勝安，敲出右外野平飛安打，完成個人生涯100安里程碑。

陳傑憲去年下半季加盟獅隊，出賽37場就敲出40支安打，今在本季第37場出賽於第6局擊出第60安打，達成生涯「百安」。

陳傑憲此役賽前表示，如果能夠在這場比賽達成「百安」當然很開心，但這只是過程，會以「千安」為目標。

他此役前6局敲出2支安打，平均打擊率3成92，有機會成為獅隊本季唯一「4割男」球員。

(中時電子報)