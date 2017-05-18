一帶一路正夯 廣州旅行社推絲路旅遊

「一帶一路」話題最近刷爆微信朋友圈。「一帶一路」倡議給旅遊業帶來許多機遇，廣州某旅行社推出絲路旅遊產品，以國內的陝西、甘肅、新疆等西北地區為主，分為飛機團、專列團兩種。

《南方日報》18日報導，「一帶一路」倡議給古老的絲綢之路賦予了新的時代內涵，而國內重要節點城市是「一帶一路」建設的重要引擎，並逐漸成為熱門旅遊目的地。

數據顯示，在過去三年中，「一帶一路」節點城市的熱度在不斷上升，例如蘭州旅遊熱度上升181%、福州旅遊熱度上升160%、烏魯木齊旅遊熱度上升144%、海口旅遊熱度上升132%、西安旅遊熱度上升78%，以及廣州旅遊熱度上升32%。

(旺報)