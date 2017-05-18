就職週年媒體茶敘喊卡 李明賢狠酸：請全民協尋蔡總統

總統蔡英文。(圖/中時資料照，張鎧乙攝)

蔡英文總統就任將滿週年，而總統府原訂於明（19）日召開的國內外媒體茶敘，卻臨時取消，讓外界不禁猜測是否與近來民調表現低迷有關，引發討論。對此，國民黨文傳會副主委李明賢今狠酸，呼籲全民發動協尋蔡總統。

對於取消519媒體茶敘一事，總統府解釋，因4月下旬起，總統便透過一系列國內外主要媒體專訪，詳盡說明新政府上任以來，各項重要改革推展以及下階段國家重要建設的方向與規劃；同時，行政團隊也正全力針對目前施政推動項目，用各式媒介管道向民眾報告。

至於520當天，總統府表示，因逢假日，府方預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸，與總統同樂，也象徵總統、執政團隊關懷弱勢、重視社福的堅定態度。

對此，李明賢在臉書諷刺地說道，「消失的總統、神隱小英！」指出就職週年就是檢驗的時刻，蔡總統卻居然選擇躲起來，呼籲全民發動協尋蔡總統，「你在那裡呢？船還在開，船長總要告訴旅客，下一站在那吧？」

(中時電子報)