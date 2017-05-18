就職週年媒體茶敘喊卡 李明賢狠酸：請全民協尋蔡總統
蔡英文總統就任將滿週年，而總統府原訂於明（19）日召開的國內外媒體茶敘，卻臨時取消，讓外界不禁猜測是否與近來民調表現低迷有關，引發討論。對此，國民黨文傳會副主委李明賢今狠酸，呼籲全民發動協尋蔡總統。
對於取消519媒體茶敘一事，總統府解釋，因4月下旬起，總統便透過一系列國內外主要媒體專訪，詳盡說明新政府上任以來，各項重要改革推展以及下階段國家重要建設的方向與規劃；同時，行政團隊也正全力針對目前施政推動項目，用各式媒介管道向民眾報告。
至於520當天，總統府表示，因逢假日，府方預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸，與總統同樂，也象徵總統、執政團隊關懷弱勢、重視社福的堅定態度。
對此，李明賢在臉書諷刺地說道，「消失的總統、神隱小英！」指出就職週年就是檢驗的時刻，蔡總統卻居然選擇躲起來，呼籲全民發動協尋蔡總統，「你在那裡呢？船還在開，船長總要告訴旅客，下一站在那吧？」
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書全文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。