日圓貶血拚好時機 赴日旅遊購物荷包最省！
日圓持續貶值，別以為赴日旅遊荷包最省。據旅行業品保協會公布的7至9月合理價位，因機票、飯店價格都漲很多，暑假又是日本旅遊旺季，國人赴日的團費仍然看漲，尤其北海道比去年同期漲4千元最多，其他地區平均漲1千元。不過國人仍然趨之若鶩，主要是可趁日圓貶值大肆血拚，享受購物樂趣。
新台幣升值除了出國購買力提升，實際反映在團費的主要是美國、加拿大和澳洲、紐西蘭。像美西、美東的團費下降約3千至7千元不等，民眾可利用暑假到美、加走一趟親子之旅。澳、紐則降價1千至3千元，主要是機票比去年便宜，匯率對國人有利。
東南亞部分因新台幣升值，國人到各國旅遊的團費大致仍能維持平盤，不過泰國因9月簽證不再免費，將反映在團費上，會調漲1200元左右。
受到韓劇影響國人也愛去韓國，但團費比今年首季小漲1、2千元，主要是暑假為旅遊旺季，旅行社也將推出熱門行程。
(中時)
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