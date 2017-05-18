視訊教學近半年 大小學伴終於相見歡

潮南國小與美和高中合作線上英語課輔課程，大小學伴在相處近半年後，18日終於跳出螢幕正式近距離接觸。（謝佳潾攝）

相見歡！潮南國小去年透過潮州扶輪社媒合，與美和高中合作線上英語課輔課程，由高一菁英班同學以一對一或一對二模式透過視訊教小朋友說英文，大小學伴在相處近半年後，18日終於跳出螢幕正式近距離接觸，學童開心地直向大哥哥大姊姊說英文。

潮州扶輪社前社長徐廣志說，扶輪社5年前看見城鄉交界、即不在山區也不在市區的不山不市小學資源短缺問題，而興起認養1組一高中一國小的「偏鄉英語線上課輔計畫」活動，由社團提供視訊設備、教學平台讓大小學伴透過螢幕互相學習。

他說，去年潮南國小及美和高中因該活動成了合作對象，美和高中的學生相當優秀，不僅有極佳的英文程度，還為了這項活動自製教材，小朋友見到這些大哥哥大姊姊在螢幕的那端賣力演出，不想學好英文都難，而18日的相見歡堪稱是成果發表會，見到小朋友大聲說英文真的好有成就感。

「他們不害怕講英文了。」高一生潘思樺說，雖然隔著電腦螢幕，但是小朋友起初還是很害羞，要他們開口講英文比登天還難，但是經過賣力搞笑、成功吸引到他們的目光時，也誘出他們的學習欲望，現在他們講英文的聲調比誰都大聲，看得出他們對英文越來越有自信，這也讓她好安慰。

潮南國小校長林秀玲說，線上教學不僅補足教學資源問題，也是讓偏鄉學生提早接觸到未來教學的發展趨勢，同時也培養起他們的自信心，有時開會時還會聽到學童朗朗上口在說英語。

(中時)