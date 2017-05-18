鹿草余慈爺公聖誕百台戲台祝壽

嘉義縣鹿草鄉一間余慈爺廟18日適逢余慈爺聖誕，信眾為了還願在道路兩旁請來布袋戲及歌仔戲台來還願。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉一間余慈爺廟18日適逢余慈爺聖誕，信眾為了還願在道路兩旁請來布袋戲及歌仔戲台來還願。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉一間余慈爺廟18日適逢余慈爺聖誕，信眾為了還願在道路兩旁請來布袋戲及歌仔戲台來還願。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉一間余慈爺廟18日適逢余慈爺聖誕，信眾為了還願在道路兩旁請來布袋戲及歌仔戲台來還願。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉一間余慈爺廟18日適逢余慈爺聖誕，信眾為了還願在道路兩旁請來布袋戲及歌仔戲台來還願。（余信賢攝）

位於嘉義縣鹿草鄉的余慈爺公廟，占地不到5坪，每年農曆4月23日聖誕，各地的信眾聘請布袋戲及歌仔戲表演敬神，40多年來未曾中斷，18日依然是盛況驚人，預計將會超過400團，綿延2公里，盛況空前。

位在嘉167與高鐵高架旁的余慈爺公廟，建於民國59年，是由施姓養鴨兄弟集資建廟，67年擴建成現今的廟貌，主建物不到5坪大，目前的管理人是施榮樹。

40年來，每逢余慈爺聖誕，酬神野台戲都達上百團，廟前擺滿香花、鮮果、壽桃及壽麵。18日逢余慈爺聖誕千秋，廟前左右各約2公里的路道兩側及高架橋下，排滿布袋戲及歌仔戲演出，已超過往年數目，預計超過400團。

現年75歲的廟公劉樹壇表示，相傳余慈爺託夢給養鴨的施姓兄弟，要求建廟救世萬人，允諾「少1隻鴨，補1蛋」，施姓兄弟建廟後事業順利，信眾不斷湧入。因信眾祈求應驗，酬神的野台戲年年不斷，大家樂興盛時，曾高達268團，近年經濟不景氣，也有百餘團，野台戲都是來自海內外的信眾謝神，廟方不收取任何費用，從中午12點演到晚上12點，布袋戲的費用約3、4000元，歌仔戲要2萬5000元。

劉樹壇表示，每天都有來自全國各地信眾來余慈爺公廟上香許願，無論功名、健康、財富，只要獲得余慈爺護佑願望應驗，隔年就會在余慈爺聖誕日邀請野臺戲演出表達感謝。往年有200多團，去年超過370團，但今年僅日前書寫酬神謝戲「千秋牌」，透過廟方登記酬神歌仔戲29團，布袋戲也超過300團，加上未登記自行請戲還願者，總數可能近400團。

(中時)