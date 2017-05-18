一帶一路旅遊5年後成熟 台灣民眾可參與

台客赴大陸旅遊今年已突破120萬人次，持續成長。旅遊業表示，「一帶一路」讓大陸加速開放入出境旅遊，大陸旅遊業會更發燒，台灣民眾也可透過大陸城市中轉到第三國旅遊，預估5年後就會有成熟旅遊產品上市。兩岸關係若好，一帶一路還會替台灣拉來觀光客。

一帶一路讓大陸和周邊國家的交通連接越來越方便，旅遊路線也多樣化。上海鐵路局最近和俄羅斯旅行社合作，帶領遊客搭乘西伯利亞鐵路，開發新遊程。在內蒙也有前往俄羅斯和外蒙的短程跨界遊。西南地區的廣西到越南也越來越熱。

「對台灣遊客來說，透過從新疆往中亞，雲南往中南半島，都是新遊程。」台北市林姓旅遊業者表示，「跨境遊」是受到一帶一路影響，最先發燒的旅遊方式，不但大陸在發燒，台灣也很熱。就以台灣到大陸旅遊來說，目前最熱門的跨境遊是廣西防城港到越南路線，也有從大陸出發，經馬來西亞到越南。

旅遊業者表示，一帶一路不但會改變大陸旅遊，也將讓台灣民眾受益。就以台灣遊客前往歐洲旅遊為例，未來可透過北京上海等更多大陸城市機場轉往歐洲和南亞；可從廣西或雲南，甚至西藏轉往越南緬甸和印度；更特別的是目前大陸的歐亞班車，預估5到10年間，就會發展出大眾化的旅遊列車上路，台灣遊客也可從大陸城市搭鐵路「一票到歐洲」。

台南市航友旅行社董事長張文顯也認為，目前雖然還沒有這類產品推出，但他相信應該不久會有業者推出相關特色產品。

也有業者認為一帶一路是「雙向」的，一旦大陸和歐洲及南亞的交通更便捷，歐亞遊客可沿路先到大陸，再從大陸轉到台灣，讓台灣受益。

百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示，若能搭上一帶一路便車，對台灣的經貿或旅遊都是一大利多，但以目前台灣和大陸的冷凍情況，大陸絕對不會讓台灣搭上一帶一路的便車，台灣若要從中獲利，兩岸關係得先解凍。

(旺報)