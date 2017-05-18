台灣唯一瓷繪特展 在嘉義現身

嘉義縣文化集會所18日舉行慈繪藝術家徐瑞芬瓷繪作品展，縣長張花冠在台下專心聽徐瑞芬講解。（圖/余信賢）

嘉義縣文化集會所18日舉行慈繪藝術家徐瑞芬瓷繪作品展，徐瑞芬正在台上講解。（圖/余信賢）

嘉義縣文化集會所18日舉行慈繪藝術家徐瑞芬瓷繪作品展，藝術家徐瑞芬正在為縣長張花冠講解。（圖/余信賢）

嘉義縣文化集會所18日舉行慈繪藝術家徐瑞芬瓷繪作品展，民眾正在仔細觀看作品。（圖/余信賢）

嘉義縣文化集會所18日舉行慈繪藝術家徐瑞芬瓷繪作品展，藝術家與自己最愛的作品綠度母合影。（圖/余信賢）

「瑞麗花瓷線芬芳」瓷繪展18日在嘉義縣文化集會所開展，本展邀請嘉義在地藝術家徐瑞芬參展，進行瓷繪分享。瓷繪藝術在台灣屬於特殊風格，甚為少見，藝術家曾旅居海外多年，帶回海外不同的藝術觀感給國人分享。

徐瑞芬老師是清朝嘉義進士徐德欽後裔，嘉義出生成長，1989年移民到紐西蘭，2002年在前紐西蘭瓷藝協會總會長瓷繪大師Gay Carroll引領下，進入瓷繪世界，又得到June Jolly老師啟蒙，開始學習手繪瓷器，並經常尋覓趨訪全國名師，以精進瓷繪技巧。僑居紐西蘭的瓷繪藝術家徐瑞芬老師，在幾乎以西方藝術家為主流的瓷繪世界，佔有一席之地。

瓷繪展設有古典餐桌，營造出歐式居家氛圍，並設有與民眾互動的填色瓷盤，可提升民眾參與度。本次展出30件精美瓷繪作品，作品都被壓克力所保護著這些珍貴易碎的作品。

徐瑞芬表示，其中一個瓷繪作品取名為綠度母，觀音菩薩第21滴眼淚，這件作品在創作時，遇到相當的難度，第一燒時瓷盤上的繪畫有龜裂，目前是看不到的。當時在紐西蘭遇到來自印度的法王，法王對徐瑞芳的這件作品加持，徐瑞芬也祈求綠度母可以為自己帶來好運。

縣長張花冠表示，本次展覽起源於東方的陶瓷繪畫藝術，盛行於西方，現將瓷繪帶回東方，結合自身旅居多國，師承多國藝術家的生活旅行，技藝已渾然天成，自成一格，獲得國際瓷繪藝術界的高度推崇，擅以描繪鮮花、鮮果、飛鳥、寵物或是人物故事表現手法，帶領民眾一同體會，作品中藝術家生活旅行的探索。

(中時)