歐洲旅遊 西班牙、葡萄牙很划算

品保協會說，夏季是歐洲旅遊旺季，機票最貴。（廖德修攝）

據旅行業品保協會表示，歐洲進入夏天旅遊需求增大，機位常客滿，今年的將團費上漲2至4千元，從6萬5900元起跳。

鳳凰旅行社總經理陳慧真說，去年受恐攻影響，國人赴歐旅遊下滑約3成，但下半年旅行社推出優惠，旅客回籠。今年恐攻陰影轉淡，詢問度提升，尤其中歐、西歐，如德、法、瑞士；而英國脫歐後英鎊貶值，也有利於旅遊。不過歐洲團費沒跌主要是夏季機票漲很多，以往都漲7、8千，今年只漲3、4千，已算受惠了。

陳慧真又說，便宜行程大概在西班牙、葡萄牙和羅馬尼亞、保加利亞，6萬餘元即可成行，且當地物價較便宜。其他國家、地區超值行程約7至9萬元，豪華行程（轉機少、食宿較高檔）都在10萬出頭；北歐最貴，超值11萬起、豪華行程最貴約16萬元。

(中時)