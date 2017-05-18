東港高中「遇見大未來」　17個準大學生導覽給你聽

廣達文教基金會藝術展18日在東港高中盛大開展，當中17位首次擔任導覽員的高三生意外成嬌點。（謝佳潾攝）

東港高中連3年申請廣達文教基金會藝術展，今年藝術結合科技為主題的「遇見大未來」畫展18日在校內盛大開展，當中17位首次擔任導覽員的高三生意外成嬌點，身為準大學生的他們不僅以學長姊的身分領著學弟妹重視環境議題，也為自己打開新眼界。

「膽量要很夠！」準大學生軒齊說，要當導覽員的第1步就是要懂得作品涵義，而這些資料其實不難吸收，因此最困難的是在第2步，也就是介紹這個動作，導覽是項互動的活動，要在眾人面前演講是需要克服心理壓力的，因此很感謝學弟妹讓他知道自己的問題所在，進而排除萬難挑戰成功。

美術老師陳錦嬌說，首次找高三生當導覽員，除要訓練他們的膽量外，更因為這次的畫展結合科技，而剛好這次有許多考上相關科系的準大學生，因此想藉由他們的視界來帶領學弟妹關心、重視科技與環境間微妙的關係。

她強調，藝術是種尊重教育，學生礙於環境問題不能時常上博物館，而網路雖無遠弗屆也無法貼身接觸，只有真正與藝術品近距離接觸才能體會到它所要表達的意境，因此學校很重視基金會所策劃的畫展，盼透過畫展結合學生所需進行深度教育。

(中時)