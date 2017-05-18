來台旅客前4月負成長 旅遊業：小英政府是最大絆腳石

來台旅客在連續3個月負成長後，4月終於正成長1.8%，讓旅遊業感到好奇的是，4月統計結果比過去快了近10天，可能是為「520」放利多。但因前3個月陸客大減，仍將今年前4個月來台成長率拉到-7.11%，是14年來最差。台北市北投一家旅館業者就直言「小英政府是台灣旅遊最大絆腳石」。

依據交通部最新統計數字，今年4月來台陸客為21萬多人次，較去年同期的37萬多人次，少了約16萬人次，但因其他各國旅客來台成長，全月共成長約1.6萬人次，成長率1.81%，是今年前3個月連續負成長後，唯一出現的正成長。

「儘管4月成長，但因前3個月陸客大減，今年1到4月，台灣入境旅客仍較去年同期減少26萬多人次，成長率為-7.11%，是從2004年來最差的一次。」林姓旅遊業者表示，觀光局過去公布入境旅遊統計，多是在月底，此次竟然不到20日就公布，幾乎比過去快了近10天；公告的結果是今年首次正成長，顯然是希望在520前，台灣的入境旅遊不要「太難看」。業者也認為，觀光局「做得很辛苦，但來自上層的壓力也很大。」

「風險分散是對的，但是風險分散要考慮到斷崖式的經濟下降。」百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示，發展新南向也是對的，但是需要三五年才可以有效果。很多政策是要齊頭並進，而不是說發展新南向就可以取代陸客，或說誰能取代誰，這種想法都是錯的。

(旺報)