日練百支箭 饒廷宇勇奪全大運金牌

中正大學運動競技系大一生饒廷宇，苦練6年、日練百支箭，在全國大專校院運動會公開組男子反曲弓射箭個人賽中摘金。(圖/高錦如)

目前就讀中正大學運動競技系大一生饒廷宇，苦練6年、日練百支箭，即使練到雙手痠痛、長繭，仍不喊苦，雖曾陷入低潮，但重新調整腳步後，日前在全國大專校院運動會公開組男子反曲弓射箭個人賽中，對上里約奧運、台北世大運國手，以6：4的成績射下個人首面全大運金牌。

自認是苦練型選手的饒廷宇，熟練地把箭上弦，右手拉弓，專注的瞄準箭靶後射出，一次又一次重複著動作。「當時覺得學長射箭的樣子很帥，沒想到一練就練到現在。」因為一次社團表演，讓初上國中的饒廷宇一頭栽入射箭的世界。

饒廷宇表示，射箭是一項高專注力的運動，講求手感和穩定度，不能一天不練習。自國中起每天練習2、300支箭，高中到大學則練到4、500支箭，且為避免在引弓時雙手發抖影響準度，他也必須練習維持引弓的動作長達30至40秒間，常常練完隔天雙手手臂都痠痛不已。

日前對上里約奧運、世大運國手，饒廷宇以6：4的成績射下個人首面全大運金牌，現在手上的箭更是瞄準5月底的世界青少年錦標賽選拔賽及未來的亞運、東京奧運，為職業選手夢想邁進。

(中時)