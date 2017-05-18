回應立委與民意 調查局掃蕩國土保育案件
調查局為回應立委、司改國是會議、社會大眾對環保議題的重視，今日發動首波同步查緝行動，動員18個外勤處站數百名調查官，於北中南搜索調查涉及國土保育案件的涉案廠商共73人，並將持續深入追查有無不肖利益團體或黑道分子介入，積極查扣犯罪不法所得。
調查局表示，國土保育犯罪查緝範圍主要包括竊佔國土、盜（濫）採砂石、盜伐國有林木、土地超限利用及環保犯罪等案件，並以涉及不肖利益團體、黑道分子介入等案件為重點，調查局期藉同步查緝強力執法作為，從速從嚴偵辦，有效嚇阻不肖業者、利益團體及黑道分子介入破壞國土、環境生態及資源，促進國土資源保育及有效利用。
調查局強調除持續積極偵辦是類案件外，並因地制宜，針對各地區易生環保、盜（濫）採河川、山坡地或農地砂石、盜伐國有林木、土地超限利用（行水區違建、山坡地）、竊佔國土之犯罪高風險區域，結合相關主管機關及各地區內環保等公益團體及民眾，從中發掘不法弊端，積極加以偵辦，亦呼籲國人及社會大眾勇於檢舉，共同保育國土資源及永續發展。
(中時)
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