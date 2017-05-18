民調下滑？蔡英文：因為民眾盼政府動作更快

蔡英文總統今晚出席歐洲商會晚宴，對於自己的民調滿意度下滑，她對歐洲商會的企業解釋，這是因為民眾期盼政府動作能夠更快，能夠再努力一些，「而這也是我們打算要做的，希望能夠和你們一起努力」。

除蔡英文外，包括國家安全會議秘書長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉、外交部長李大維、交通部長賀陳旦、陸委會主委張小月、環保署長李應元、歐洲在台商務協會理事長何可申及歐洲經貿辦事處處長馬澤璉等都出席這場活動。

以下是蔡英文總統致詞內容：

各位晚安，很高興再次來到這裡，與各位一同慶祝歐洲日。去年我來這裡，是我剛上任的時候，受到各位熱烈的歡迎。

首先，我要感謝何可申(Hakan Cervell) 理事長與歐洲在台商務協會邀請我來。我也要感謝歐洲經貿辦事處馬澤璉（Madeleine Majorenko）處長與辦事處同仁，以及歐洲各國在台代表，不斷拉近台灣與歐盟的關係。

我們幾位部長今天也來到現場，請部長們站起來和大家認識一下。這些部長的到場，說明了台灣非常重視與歐盟的關係。

去年是台灣改革的一年，也是台灣與歐盟經濟復甦、關係蓬勃發展的一年。沒有各位的付出，就不會有今日的成果，謝謝大家。

今晚，我不打算談歐洲日的歷史，我要談的是幾星期以前，為了紀念《羅馬條約》簽署60周年所簽署的《羅馬宣言》。在宣言中有一句重要的話：「歐洲是我們共同的未來」。

但我也想請各位留意宣言開頭的一句話，「一個和平、自由、民主、人權與法治的共同體」，也就是一個價值觀的共同體。

如果我們不從地理而是從價值的角度來談共同體，那麼，台灣和歐洲是一體的。和平、自由及民主等價值對台灣和歐洲同等重要，也是雙方良好夥伴關係的基礎。

最近，我們看到歐盟會員國、歐洲議會及其他組織與其他國家，將這些價值化為行動，支持台灣2,300萬人民應該擁有參與國際健康決策的基本人權。我們感謝這些支持，並盼各位持續支持我們對國際社會有意義的參與及貢獻。

儘管台灣和歐盟關係已取得長足的進展，我們認為仍有許多努力空間，特別是在經貿方面，也就是今晚的主題「建立持久的經濟動能」。

政府堅信，為了讓台灣經濟突破停滯，進入新成長期，我們的經濟結構必須轉型，進行產業升級，讓我們的經濟更加創新及包容。

我要跟各位分享一些我們已經進行的重要工作，以及我們雙方可以透過哪些方面的合作，來增進彼此的互惠關係。

各位都知道，「5＋2」產業創新計畫在於促進國防、智慧機械、生技醫藥、物聯網、綠能科技、新農業及循環經濟的創新。

過去一個月來，我們也宣布將投入新台幣8,800億元，大幅提升數位化、水環境、綠色能源、軌道建設和城鄉基礎設施。

在法規面，我知道這對在座許多企業很重要，政府正協助企業，以更容易的方式引進國外人才。我們也致力加強對智慧財產權的保護，並簡化投資程序。

這些努力不僅提供歐洲企業大量商機，也讓台灣成為更好的經商環境。

以綠色能源為例，這是貴會關注的焦點。貴會「2017年建議書」認為，台灣的自然條件、技術人才和技術知識都已到位。

我們需要的是更一致的規管環境和更好的市場條件。事實上，我們剛修改了《電業法》，以開放電力市場。我們也為了開發離岸風力發電，目前積極設置所需的配套基礎設施，例如專門的港口和船隻等。

不只是綠色能源，我們已經準備好與貴會加強在工業4.0以及新農業等的合作，使彼此的經驗和能量相輔相成。

我們希望各位在台灣能挹注更多的投資，也期盼各位與台灣企業合作，共同開拓南亞及東南亞蓬勃發展的市場。

歐洲企業長期在這些地區布局，關係相當深厚，在座許多人都相當熟悉當地的文化和經商方式。同時，台灣也正推動「新南向政策」，迅速建立廣泛的連結。透過結合彼此的優勢和需求，我們可以更有效地找出及開發這些地區深具潛力的市場和未獲滿足的需求。

所以，強化台灣與歐盟關係對相關各方都有很大的助益。若能簽訂雙邊投資協定，將可成為雙方關係重要的里程碑，去年我在這裡說過，之後在多次的演說中時也提到，足見我們有多看重這樣一個協定。

簽訂投資協定有利台灣及歐洲雙方的投資人、企業和消費者，希望籌備工作能夠盡速完成，以便開始著手公開、實際的協商。這將確實促進雙方經貿關係的制度化與強化。

各位女士、各位先生：年復一年，我們齊聚紀念歷史上的這一天，慶祝和平與團結戰勝了戰爭與分裂。但同時，我們一直都明白，為確保和平與團結常存，我們需要建設經濟，讓社會不斷永續進步，為勞工提供優質的工作，並為大眾創造更美好的生活。

台灣將全心全力與歐洲及歐洲商界合作，共同實現這樣的經濟願景。請各位繼續提供高見，台灣的大門為你們而開。感謝各位今晚的與會，正如剛剛何可申理事長所提到的，今年的出席人數比去年還多，似乎證明我受歡迎的程度。

台灣各項經濟數據都在成長進步，當然有一些例外，其中之一是我的民調滿意度。你們可能會感到好奇，為什麼台灣經濟數據進步，而我的滿意度卻下滑？這是因為民眾期盼政府動作能夠更快，能夠再努力一些。而這也是我們打算要做的，希望能夠和你們一起努力。

(工商)